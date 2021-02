Wielrenner Quintana viert rentree in Tour des Alpes

Wielrenner Nairo Quintana keert vrijdag terug in het peloton. De Colombiaanse kopman van Arkéa-Samsic is eindelijk weer fit en gaat zijn titel verdedigen in de Tour des Alpes Maritimes et du Var.

Quintana kwam sinds de Tour de France niet meer in actie en liet zich aan beide knieën opereren. De klimmer raakte geblesseerd door een val in de dertiende etappe van de Ronde van Frankrijk. Hij ondervond daar veel hinder van, maar fietste door en eindigde in Parijs als zeventiende in het algemeen klassement.

De Colombiaan won in 2014 de Ronde van Italië en in 2016 de Ronde van Spanje. De Tour de France beëindigde hij twee keer als tweede (2013 en 2015). Quintana weet niet of hij al sterk genoeg is om de Tour des Alpes te winnen. Ineos Grenadiers start ook met een sterke formatie, met renners als Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart en Rohan Dennis.