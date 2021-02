WK-goud voor skiërs Faivre en Bassino op parallel reuzenslalom

De Fransman Mathieu Faivre en de Italiaanse Marta Bassino hebben bij de WK ski in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo de parallel reuzenslalom gewonnen. Faivre was in de finale te sterk voor de Kroaat Filip Zubcic. Bassino versloeg de Oostenrijkse Katharina Liensberger. Na twee runs kwamen beiden op dezelfde tijd uit. In dat geval is de winst voor degene die de tweede run heeft gewonnen.

Het was de eerste keer dat de parallel reuzenslalom onderdeel was op een WK ski. De bronzen medailles gingen naar de Française Tessa Worley en de Zwitser Loic Meillard. Worley was in de troostfinale te sterk voor de Amerikaanse Paula Moltzan. Meillard pakte brons ten koste van de Duitser Alexander Schmid.

De favorieten Marco Schwarz uit Oostenrijk en Petra Vlhova uit Slowakije konden zich niet kwalificeren voor de finales. Ook de Zwitserse titelkandidate Lara Gut-Behrami faalde in de voorronde, die werd gewonnen door haar landgenoten Loïc Meillard en Wendy Holdener. De laatste strandde in de kwartfinales.