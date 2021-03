WK is meetpunt voor Spelen voor zeilsters Zegers en Berkhout

Ruim vier maanden voor de start van de Olympische Spelen in Tokio kunnen de zeilsters Afrodite Zegers en Lobke Berkhout zich eindelijk weer eens meten met hun concurrenten in de 470-klasse. Zegers en Afrodite beginnen maandag voor de kust van de Portugese badplaats Vilamoura aan het WK. “Het is eindelijk zover”, zegt Berkhout. “Na meer dan 1,5 jaar mogen we het weer opnemen tegen al onze concurrenten.”

Zegers en Berkhout verzekerden zich in augustus 2019 bij de WK in Enoshima van deelname aan de Spelen. Komende zomer gaan ze op hetzelfde water in Japan voor een medaille. De 40-jarige Berkhout heeft al olympisch zilver (2008) en brons (2012) op zak, behaald met respectievelijk Marcelien de Koning en Lisa Westerhof. Met de 11 jaar jongere Zegers, die met Anneloes van Veen op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro net naast een medaille greep, gaat Berkhout in Japan voor de kleur medaille die nog ontbreekt in haar prijzenkast.

“We voelen ons sterk en hebben deze winter hard gewerkt”, zegt de ervaren zeilster. “Op meerdere vlakken zijn we sterker en stabieler geworden. We willen dit WK gebruiken om dit nog verder door te ontwikkelen.”

De Portugese badplaats Vilamoura huisvest komende week ook de Europese kampioenschappen windsurfen. De wereldkampioenen Kiran Badloe en Lilian de Geus zien het evenement als graadmeter op weg naar Tokio. “Sinds eind vorig jaar hebben we heel weinig wedstrijden gehad op de RS:X-plank, dus ik ben heel erg benieuwd waar ik sta”, zegt Badloe, die zijn Nieuw-Zeelandse coach Aaron McIntosh weer bij zich heeft. “Omdat ik al gekwalificeerd ben, ligt onze focus voornamelijk op de Spelen van de komende zomer, terwijl veel van mijn concurrenten vol in de selectiestrijd zitten. We pakken dit EK mee als een mooie training en een goede voorbereiding. Een belangrijk meetpunt om te bepalen waar we staan en waar we aan moeten werken de komende maanden.”

Afgelopen november werd in Vilamoura ook al een EK gehouden in de RS:X-klasse. Badloe pakte daar brons, De Geus werd negende. Ze hadden zich beiden afgelopen zomer vooral beziggehouden met windfoilen, de discipline die na de Spelen van Tokio de RS:X-klasse als olympisch nummer vervangt. “De focus in de voorbereiding lag op het WK eind april”, zegt De Geus. “Maar nu deze week bekend is geworden dat dit WK voorlopig is afgelast, is het des te fijner dat dit EK wel doorgaat. Het deelnemersveld is sterk. Doordat we in een olympisch jaar zitten en we na de Spelen overstappen op de iQFoiL, zie je dat eigenlijk alleen de windsurfsters die zich geplaatst hebben voor Tokio nog meedoen. De rest is al aan het foilen.”