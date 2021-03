Coach Otter zag in gedachten Van Ruijven WK-finale weer rijden

Veel mensen hadden ze het niet verteld. Of zoals Jeroen Otter het in de Optisport Sportboulevard in Dordrecht zei: “Het was zo’n geheimpje dat je vroeger met twee of drie anderen deelde. Suzanne wilde dit heel graag. Als het dan lukt, is dat geweldig. Er was een ongelooflijke ontlading”, zei de bondscoach van de shorttrackers na de zege van Suzanne Schulting op de 500 meter bij de wereldtitelstrijd.

Schulting en Otter toonden na de winst allebei hun emoties. De gedachten gingen terug naar het trainingskamp van afgelopen zomer in Font Romeu. Shorttrackster Lara van Ruijven werd daar ernstig ziek en overleed in een Frans ziekenhuis aan de gevolgen van een auto-immuunreactie. Het verdriet bij haar ploeggenoten en trainers was enorm.

Van Ruijven won twee jaar geleden bij de WK in Sofia als eerste Nederlandse een titel op een individuele afstand. Nog in Font Romeu zei Schulting tegen Otter dat ze er bij de komende WK hoe dan ook voor wilde zorgden dat de titel in Nederlands bezit zou blijven.

“De ‘mindset’ bij Schulting kwam meteen”, weet Otter nog. “Ze zei: ik ben heel goed op de 1000 meter en heel goed op de 1500 meter, maar nu wil ik ook heel graag de 500 meter naar me toetrekken. Waar kom ik nog te kort? Dat is de eerste anderhalve ronde. Daar heeft ze hard aan gewerkt. Daar hebben we de focus op gelegd.”

In de kwartfinales noteerde Schulting zaterdag een persoonlijk en Nederlands record op de kortste afstand. Daarna maakte ze het ook in de halve finale en finale overtuigend af. “Of mijn gedachten terug gingen naar twee jaar geleden”, aldus Otter. “Dat was eigenlijk alleen in de finale zo. Dan zie je in gedachten hoe Lara de race reed en hoe Suzanne ‘m nu rijdt. Op kop, hard doortrekken. Ik geloof dat Lara toen nog een gat had van twee of drie meter en Suzanne kon dat toen niet dichtrijden. Toen hadden we twee Nederlandse vrouwen in de finale, nu met Selma Poutsma erbij ook. Dan zie je toch een heel groot vergelijk. Niet alle plannen lukken altijd. Deze is er eentje met nog meer lading.”

De 500 meter was voor zowel Schulting als Otter het hoofddoel van de WK. Dat betekent niet dat de zondag niet belangrijk is. Schulting leidt na twee afstanden en kan voor de tweede keer, na Sofia, de wereldtitel allround bemachtigen. “Ik kan er zeker van genieten, nu wil ik de andere afstanden en titels ook alweer winnen. Zo werkt het dan ook wel weer”, aldus Otter.