Coach Ten Hag: we zijn pas op de helft, er is nog niks verloren

Trainer Erik ten Hag van Ajax hield na de thuisnederlaag tegen AS Roma in de Europa League (1-2) de moed erin. “Dit doet pijn, maar we zijn pas op de helft. We hebben gezien dat we met hun niveau mee kunnen. En dat wij Roma ook onze wil kunnen opleggen en dat wij op voorsprong kunnen komen, die we zelfs hadden kunnen vergroten. Dat biedt perspectief voor de return volgende week in Rome. Er is nog niks verloren, maar het zal daar zwaar worden, dat is ook duidelijk. Dit is natuurlijk geen goede uitgangspositie. Maar we zijn nog steeds kansrijk.”

Dusan Tadic miste bij een stand van 1-0 een strafschop en doelman Kjell Scherpen, de vervanger van Maarten Stekelenburg (niet fit), ging bij de gelijkmaker zwaar in de fout. “Dusan is een expert op strafschoppen, hij heeft al zo vaak raak geschoten. Maar het is geen automatisme, geen zekerheid om het zomaar te zeggen. Hij zal hier goed ziek van zijn. Maar hij zal nog gemotiveerder zijn om het recht te zetten.”

Over de goedkope Italiaanse gelijkmaker zei Ten Hag: “Voetbal is een spel van fouten. We hebben allemaal een goede wedstrijd gespeeld en het was een goede teamprestatie. Hoe wij hier hebben gespeeld, geeft mij voldoening. Nee, ik hoef Scherpen niet bij elkaar te rapen na die fout. Die lange is nuchter. Dit heeft hij nodig om door te groeien naar de top.”

“In vorige Europese wedstrijden zijn we heel effectief geweest”, doelde hij op ontmoetingen met Lille en Young Boys. “Nu hebben we veel te veel kansen gemist. Na de 1-0, maar ook na de 2-1. Je zag wel hoe moeilijk ze het met ons hadden. Dat biedt misschien perspectief voor de uitwedstrijd van volgende week in Rome.”

Devyne Rensch mist de uitwedstrijd wegens een schorsing. Trainer Ten Hag verwacht niet dat Noussair Mazraoui volgende week al beschikbaar is voor het uitduel met AS Roma. “Die wedstrijd komt denk ik nog te vroeg”, zei hij over zijn rechtsback die herstelt van een oogblessure.