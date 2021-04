Doelman Scherpen baalt van zijn fout bij gelijkmaker van AS Roma

Kjell Scherpen zocht niet naar excuses na de nederlaag van Ajax tegen AS Roma (1-2). “Die eerste treffer was gewoon mijn fout”, zei hij.

De 21-jarige Scherpen moest het doel van Ajax verdedigen omdat André Onana een dopingschorsing moet uitzitten en Maarten Stekelenburg nog te veel last van een knieblessure had. Hij mag zich nu de jongste Nederlandse doelman ooit in een kwartfinale van een Europees bekertoernooi noemen.

Scherpen maakte in de eerste helft nog een goede indruk maar verkeek zich in de 57e minuut volledig op een vrije trap van Lorenzo Pellegrini (1-1). “Hij schoot hem in mijn hoek”, zei hij. “Dat had ik verwacht, maar er stonden veel mensen daar. Maar alsnog was het niet best. Het is een fout, zonde. Zo’n bal krijg je nog honderd keer en dan pak je ‘m wel steeds.”

Scherpen had in de 87e minuut geen schuld aan de 1-2 van Roger Ibanez. “Maar we verliezen hem wel. Dat is extra zuur”, zei hij. “We hebben ook kansen gehad om op 2-0 te komen”, doelde hij onder meer op een gemiste strafschop van Dusan Tadic. “En na die 1-1 missen we ook kansen op de 2-1. Nu moeten we volgende week in de uitwedstrijd maar veel scoren.”