Italië laat plukjes toeschouwers toe bij sportwedstrijden

Italië staat vanaf 1 mei toe dat maximaal 1000 toeschouwers sportwedstrijden in open stadions bijwonen. Dat geldt in de regio’s die het minst zijn getroffen door de coronapandemie, meldde de Italiaanse regering vrijdag.

Bij zaalsporten zijn vanaf die datum maximaal 500 toeschouwers toegestaan. Ook daar geldt de versoepeling alleen in de zogenoemde gele gebieden waar de beperkingen het minst streng zijn. Het gaat om alle “sportevenementen van nationaal belang”, aldus een woordvoerder van de staatssecretaris voor Sport.

De voetbalwedstrijden uit de Serie A, de hoogste basketbal- en volleybalcompetities en het tennistoernooi van Rome (9-16 mei) kunnen met een beperkt aantal toeschouwers doorgaan.

De regering had eerder deze week al toestemming gegeven aan het Stadio Olimpico (Rome) om een kwart van de capaciteit – zo’n 17.000 plaatsen – open te stellen voor de vier wedstrijden van het EK voetbal die in juni en juli op het programma staan. In Italië zijn alle stadions sinds oktober volledig gesloten voor publiek nadat ze in september enkele weken waren geopend. Ook toen was er een limiet van 1000 toeschouwers.