F1-coureur Russell biedt Bottas alsnog excuses aan voor crash

Formule 1-coureur George Russell (Williams) heeft alsnog aan Valtteri Bottas (Mercedes) excuses aangeboden voor de zware crash zondag bij de Grote Prijs van Emilia Romagna. “Het was zondag geen dag om trots op te zijn”, gaf de 23-jarige Brit toe.

“Nu ik de tijd heb genomen om terug te kijken op wat er gebeurde, weet ik dat ik de hele situatie beter had moeten afhandelen”, vervolgde hij. “De gemoederen lopen soms hoog op en zondag had ik mijn emoties niet onder controle. Daarvoor bied ik mijn verontschuldigingen aan, aan Valtteri, mijn team en iedereen die zich door mijn acties benadeeld heeft gevoeld. Zo ben ik niet en ik verwacht meer van mezelf, omdat ik weet dat anderen ook meer van mij verwachten.”

Bottas en Russell gaven elkaar na afloop de schuld voor de aanrijding. De Brit had meer snelheid en probeerde de Fin buitenom in te halen, maar juist op de plek waar een kleine knik in de baan zit, raakten de twee bolides elkaar. Het leidde tot een zware crash, veel brokstukken op de baan en zelfs een tijdelijk stilgelegde race. Russell stapte als eerste uit zijn zwaar beschadigde racewagen en ging verhaal halen bij Bottas, die de boze tik van Russell op zijn helm beantwoordde met een opgestoken middelvinger.

Beide coureurs moesten zich na de race melden bij de stewards, die na onderzoek besloten om geen straffen uit te delen. Ze beoordeelden de crash als “een race-ongeluk”.