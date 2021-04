IOC-voorzitter Bach ziet Super League als bedreiging

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft zich op het congres van de Europese voetbalbond UEFA in verkapte bewoordingen uitgesproken tegen de komst van een Super League. De Duitser nam de naam van de nieuwe elitecompetitie voor een select aantal Europese voetbalclubs niet in de mond, maar sprak wel over “een bedreiging” van het huidige sportmodel.

“We hebben meer solidariteit nodig, zowel binnen een samenleving als tussen diverse samenlevingen. Dat geldt ook voor sport en sportorganisaties”, zei Bach op het congres in Montreux. “De wereld verandert door de coronacrisis. De unieke aanpak van het Europese sportmodel, die een belangrijke sociale en educatieve functie heeft, staat onder druk. Deze aanpak heeft als doel om geld dat op hoog niveau wordt verdiend, door te geven richting lagere niveaus. Maar je ziet dat er investeerders en clubs komen die alleen naar de zakelijke kant en het geld kijken. Sport verliest zo z’n maatschappelijke functie. We hebben solidariteit nodig om die functie te waarborgen. Alleen zo kunnen we van de wereld via sport een betere plek maken.”