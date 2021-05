Murray traint met Djokovic in poging rentree te versnellen

Tennisser Andy Murray gaat zondag in Rome trainen met de Serviër Novak Djokovic en de Argentijn Diego Schwartzman in een poging zijn rentree op de tennisbaan te versnellen. De Schot is op de wereldranglijst gezakt naar de 123e plek na zijn operaties aan zijn heup.

Hij maakte begin maart zijn opwachting bij het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Hij werd in Ahoy in de tweede ronde uitgeschakeld en moest zich daarna met een liesblessure afmelden voor het toernooi in Miami. Hij hoopt nu op een wildcard voor de ATP-toernooien in Genève of Lyon half mei.

Volgens de 33-jarige Murray heeft onderzoek aangetoond dat zijn blessure niet ernstig is. Hij reist daarom voor een trainingssessie af naar Rome, waar Djokovic en Schwartzman meedoen aan de Italiaanse Open. “Zondag train ik in de ochtend met Schwartzman en in de middag met Novak. Ik wil graag spelen tegen spelers van het hoogste niveau. Ik denk dat dit mij kan helpen om mijn spel sneller te verbeteren”, aldus Murray.

Hij weet niet of hij een wildcard zal krijgen voor Roland Garros, dat op 30 mei begint. “Het maakt mij ook niet uit als dat niet gebeurt. De organisatie moeten de wildcards geven aan wie ze zelf willen. Ik wacht het wel af”, aldus Murray.