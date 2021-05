Japanse zwemster roept op olympische sporters te steunen

De Japanse zwemster Rikako Ikee roept op om de sporters te steunen die zich voorbereiden op de Olympische Spelen in Tokio. In sommige landen wordt de druk op sporters opgevoerd om zich vanwege de coronapandemie af te melden voor de Spelen.

“Het is erg pijnlijk om het de individuele atleet aan te doen”, zei Ikee. “Zelfs als je me vraagt ​​om me uit te spreken tegen de Spelen, kan ik niets veranderen. Ik wil mijn fans daarom vragen om hartelijk te waken over de atleten die hard werken, ongeacht de situatie.”

In Tokio is vrijdag de noodtoestand verlengd vanwege de coronabesmettingen. Maar volgens de Japanse premier Yoshihide Sugadie is het nog steeds mogelijk om de Spelen in de stad in juli door te laten gaan. Ook John Coates, vice-voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, onderstreepte dit. Volgens Ikee zullen de sporters accepteren wat de organisatoren beslissen. “Als de Spelen doorgaan, dan gaan we natuurlijk ons best doen en zo niet dan doen we dat de volgende keer.”

Ikee kwalificeerde zich voor de Spelen nadat ze was hersteld van leukemie.