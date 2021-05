Van Vleuten wint Spaanse eendagskoers in Navarra

Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft de wielerkoers Emakumeen Nafarroako Klasikoa in Spanje op haar naam geschreven. De 38-jarige renster van Movistar kwam na 128 kilometer tussen Zudaire en Lekunberri met een minieme voorsprong op landgenote Demi Vollering over de streep. De Italiaanse Elissa Longo Borghini werd derde.

Van Vleuten en Vollering waren in het natte weer in de Spaanse regio Navarra al eerder met z’n twee├źn ontsnapt, maar waren bijgehaald door vier wielrensters. Na een aanval in de slotkilometers leek Van Vleuten alleen op weg naar de zege, maar Vollering kwam nog heel sterk terug. De renster van Movistar moest alles geven om het gat te houden met de concurrente van SD Worx en dat lukte net.

De eendagskoers Emakumeen Nafarroako Klasikoa is de eerste van een serie wedstrijden die de wielrensters de komende dagen rijden in Spanje. Voor Van Vleuten, die de wedstrijd vorig jaar ook won, is het de vijfde zege van het seizoen.