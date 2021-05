Wielrenner Valter pakt als eerste Hongaar roze trui in Giro

Wielrenner Attila Valter kon bijna niet geloven dat hij na de zesde etappe van de Ronde van Italië de witte trui van het jongerenklassement inruilde voor de roze trui van de klassementsleider. “In de witte trui mogen rijden was al iets ongelooflijks, maar de roze trui is een droom voor iedere wielrenner”, zei de Hongaar van Groupama-FDJ. “Dit is de eerste roze trui voor Hongarije. Ik kan niet trotser zijn.”

Valter zei dat zijn ploeggenoten er in de ochtend al grapjes over maakten en dat hij het nauwelijks kon geloven. “Dat gaf me echter ook een beetje vertrouwen”, zei de Hongaar. “Toen ik met de klassementsrenners aan de voet van de slotklim kwam, heb ik alleen nog maar gedacht aan de roze trui en heb ik alles eraan gedaan om er bij te blijven. De klim was niet te steil en we gingen in een goed tempo omhoog, zonder dat iemand demarreerde. Toen Egan Bernal en Remco Evenepoel aanvielen, was het nog minder dan 2 kilometer en ik wist dat ik een halve minuut had. Ik kan niet gelukkiger zijn.”