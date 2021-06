Tennisser Nadal slaat Wimbledon en Olympische Spelen over

De Spaanse tennisser Rafael Nadal slaat Wimbledon over en doet ook niet mee aan de Olympische Spelen in Tokio. De nummer 3 van de wereld maakte dat via Twitter bekend. “Zoiets is nooit een makkelijke beslissing, maar nadat ik naar mijn lichaam heb geluisterd en met mijn staf heb gepraat, begrijp ik dat dit de beste beslissing is”, aldus Nadal.

De 35-jarige Spanjaard won in zijn carrière twintig grandslamtitels, evenveel als Roger Federer. Zij delen daarmee het record. Novak Djokovic kwam op negentien titels door afgelopen week Roland Garros te winnen. De Servische nummer 1 van de wereld was in de halve finales te sterk voor Nadal, met dertien titels de recordkampioen in Parijs. Wimbledon begint aan het einde van deze maand, op het ‘heilige’ gras in Londen.

Nadal won Wimbledon twee keer, in 2008 en 2010. Bij de laatste twee edities, in 2018 en 2019, werd de Spanjaard in de halve finales uitgeschakeld. Vorig jaar ging Wimbledon niet door vanwege de coronapandemie.

De ‘gravelkoning’ van Mallorca veroverde in 2008 olympisch goud in Peking. Bij de vorige Spelen van 2016 in Rio werd Nadal met landgenoot Marc López olympisch kampioen in het dubbelspel. In het enkelspel greep hij naast de medailles. Na zijn nederlaag in de halve finale tegen de Argentijn Juan Martín Del Potro moest Nadal het in de strijd om brons afleggen tegen Kei Nishikori uit Japan. De Brit Andy Murray pakte het goud, net als bij de Spelen van Londen 2012.

Nadal won in de aanloop naar Roland Garros de graveltoernooien van Barcelona en Rome.