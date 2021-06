Bondscoach Nederlandse basketballers verlengt contract

De Italiaan Maurizio Buscaglia heeft zijn contract als bondscoach van de Nederlandse basketballers verlengd tot en met 2023. Onder leiding van Buscaglia kwalificeerden de ‘Orange Lions’ zich dit jaar voor het EK van 2022. De basketballers spelen hun groepswedstrijden in Praag tegen Tsjechië, Polen, Finland, Israël en Servië.

De 52-jarige Buscaglia werd in 2019 aangesteld als opvolger van Toon van Helfteren. Onder leiding van Van Helfteren deden de basketballers in 2015 voor het eerst in ruim 25 jaar mee aan het EK. Buscaglia was afgelopen seizoen naast bondscoach van Oranje ook hoofdtrainer van de Italiaanse club Brescia.

“Het was een mooi proces, waarbij we samen veel stappen hebben gezet”, zegt de Italiaan. “De mensen bij de bond met hun kennis, de staf, de spelers, iedereen heeft me vanaf het begin op een zeer professionele manier geholpen om me een ‘Lion’ te laten voelen. Er was vanaf het begin een klik en dat is mede het geheim van ons succes geweest.”