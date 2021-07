Windsurfster De Geus kansloos voor medailles op Spelen in Tokio

Windsurfster Lilian de Geus is met de medalrace nog te gaan, kansloos geworden voor de medailles in de RS:X-klasse. Ze finishte in de twaalfde race als vierde, maar liep nauwelijks in op de top 3 in het klassement. De Geus was eerder op de dag in de tiende race als negende geëindigd en in de elfde race als vijfde.

Voorafgaand aan de medalrace staat de drievoudig wereldkampioene vijfde met 60 punten. Dat is een onoverbrugbare achterstand van 24 punten op de Franse Charline Picon die derde staat. De Chinese Yunxiu Lu gaat met 30 punten aan de leiding.

Voor Marit Bouwmeester wordt het ook steeds lastiger om een medaille te veroveren. De regerend olympisch kampioene in de Laser Radial werd in de zevende race gediskwalificeerd na een valse start. In de achtste race kwam ze als zevende over de finish. Ze zakte daardoor in het klassement van de derde naar de zevende plaats.

Zeilsters Afrodite Zeger en Lobke Berkhout in de 470-klasse hebben hun draai ook nog niet gevonden in het water rond het eiland Enoshima. Het duo eindigde als achtste in de derde race en als elfde in de vierde race. Daarmee staan ze veertiende in het klassement op ruime afstand van de medailles.

In de 49er kwamen Bart Lambriex en Pim van Vugt tot een achtste en negende plaats in races 5 en 6. Het duo zakte daardoor naar de zesde plaats in het klassement.

Kieran Badloe behield zijn koppositie in het klassement bij het windsurfen. In de tiende race, gewonnen door Frankrijk, kwam de Nederlander als vijfde over de finish. Met nog twee heats en een medalrace te gaan staat Badloe 9 punten voor op Frankrijk en 11 op Italië. Later donderdag zijn de elfde en twaalfde race. De medalrace staat voor zaterdag op het programma.