Alonso ook volgend jaar bij Alpine F1 Team in Formule 1

Fernando Alonso maakt ook volgend jaar bij Alpine F1 Team zijn opwachting in de Formule 1. De 40-jarige Spanjaard, die al 32 keer een Grote Prijs op zijn naam heeft geschreven, vormt een rijdersduo met de Fransman Esteban Ocon.

“Dit seizoen is spannend voor iedereen, maar we hebben collectief mooie vooruitgang geboekt en het resultaat in Hongarije is daar een prachtig voorbeeld van”, aldus Alonso, die begin deze maand als vierde eindigde op de Hungaroring.

“We willen dit seizoen nog meer positieve momenten beleven, maar ook vanaf volgend jaar met de reglementswijziging in de Formule 1. Ik ben een groot voorstander van eerlijkere regels en nieuwigheden in de discipline, dus seizoen 2022 is een gouden kans. Ik kijk niet alleen uit naar de tweede helft van het jaar, maar ook om in 2022 Alpine te vertegenwoordigen naast Esteban.”

Alonso werd in 2005 en 2006 bij Renault wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. Hij nam eind 2018 afscheid van de Formule 1, na een aantal tegenvallende jaren bij McLaren. De Spanjaard ging verder in het WK langeafstandsracen en maakte ook uitstapjes naar de IndyCar en de Dakar Rally. In 2019 won hij voor de tweede keer op rij de 24 Uur van Le Mans.

Alonso staat momenteel elfde in de WK-stand met 38 punten.