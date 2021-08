Zwemmer Dorsman wint goud in Tokio op 400 meter vrij

De Nederlandse zwemmer Rogier Dorsman heeft bij de Paralympische Spelen in Tokio goud gewonnen op de 400 meter vrije slag. Hij tikte aan in een tijd van 4 minuten en 28,47 seconden. Debutant Dorsman, die een visuele beperking heeft, had een voorsprong van ruim 3 seconden op de Japanner Uchu Tomita (4.31,69). De Chinees Dongdong Hua pakte brons met een tijd van 4.34,89.

Dorsman had zijn race in de voorronde gewonnen met een tijd van 4.30,23. Hij behaalde twee jaar geleden tijdens de WK in Dublin tweemaal goud en tweemaal zilver.

Dorsman zorgde voor de derde gouden medaille voor Oranje bij de Paralympische Spelen in Japan.