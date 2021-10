Alberda stopt als technisch directeur volleybalbond

Joop Alberda stopt als technisch directeur van de Nederlandse volleybalbond Nevobo. De bijna 70-jarige Fries vertrekt op 1 november, na een dienstverband van ruim drie jaar. Herman Meppelink volgt hem op.

Alberda keerde in 2018 terug bij de Nevobo, in eerste instantie op interimbasis na het vertrek van Bram Ronnes. Al snel werd hij vast aangesteld als technisch directeur. “Ik heb in mijn leven een bijzondere reis door de topsport mogen maken. Die is begonnen in het volleybal en eindigt daar nu ook”, zegt Alberda, onder wiens leiding de volleyballers van Oranje goud pakten op de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta. “De laatste jaren heb ik goed samengewerkt met de directie en het kader van de nationale teams. Ik ben bij de Nevobo thuisgekomen en het huis is beter op orde dan ooit.”

Alberda werkte eerder als technisch directeur van onder meer sportkoepel NOC*NSF, de Atletiekunie en zwembond KNZB.