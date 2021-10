Darter Peter Wright is in de eerste ronde van het Europees kampioenschap in Salzburg meteen uitgeschakeld. De Schotse titelverdediger verloor met 6-3 in legs van de Duitser Florian Hempel.

Wright had de Europese titel in 2020 gewonnen door James Wade in de finale te verslaan. Tegen Hempel kwam hij al snel twee legs achter. De Duitser liep uit naar 5-2 en gooide op 5-3 de partij uit.

Michael van Gerwen en Danny Noppert komen vrijdag in actie