Curry begint nieuwe NBA-seizoen met triple-double tegen Lakers

Basketballer Stephen Curry heeft het nieuwe NBA-seizoen ingeluid met een triple-double, oftewel alle statistieken in de dubbele cijfers. Hij had daarmee een groot aandeel in de 121-114-zege van Golden State Warriors op Los Angeles Lakers.

Curry (33) kwam in het Staples Center tot 21 punten en voegde daar 10 assists en 10 rebounds aan toe. Jordan Poole maakte een punt minder voor de Warriors. De topschutter van de avond was LeBron James, die de Lakers met 34 punten niet aan een overwinning kon helpen.

De Lakers hadden een voorsprong van tien punten en gingen met nog 10 minuten te spelen ook met 90-89 aan de leiding. Door een reeks van negen punten op rij kwamen de Warriors op 98-90 en ze gaven het initiatief niet meer weg.

De Lakers begonnen het seizoen na zes nederlagen op een rij in de voorbereiding.