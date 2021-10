Olympische vlam in Beijing gearriveerd

De olympische vlam voor de Olympische Winterspelen van 2022 is woensdagochtend, Nederlandse tijd, in Beijing gearriveerd. In de Chinese stad worden de Spelen van 4 tot en met 20 februari gehouden.

Later op woensdag is er een welkomstceremonie in Beijing, waarna de vlam enige tijd te bewonderen zal zijn in de Beijing Olympic Tower. Daarna volgt een tournee. Kort voor de Spelen start een estafettetocht, waarover de organisatie zich nog beraadt.

Spyros Capralos, de Griekse voorzitter van het Grieks olympisch comité, overhandigde de vlam dinsdag aan Yu Zaiqing, de vice-voorzitter van het Chinees olympisch comité en van Beijing 2022. “De olympische vlam zal nu naar de Chinese Muur reizen en langs andere delen van China en zo het licht van vrede en vriendschap brengen”, zei Yu.

De vlam werd maandag aangestoken in het Griekse Olympia.