Tennisster Rus naar kwartfinales op WTA-toernooi Tenerife

Tennisster Arantxa Rus heeft de kwartfinales bereikt van het WTA-toernooi van Tenerife. De 30-jarige Zuid-Hollandse versloeg in twee sets de Belgische Greet Minnen: 6-1 6-2.

Rus, de nummer 61 van de wereld, trof in Minnen een tennisster die met de 69e plaats deze week eveneens haar hoogste ranking op de wereldranglijst had gehaald. In de eerste set was de Nederlandse echter duidelijk de sterkste. Nadat Minnen er 1-1 in games van had gemaakt, won Rus vijf games op rij en pakte ze de set. In de tweede set brak Rus na een lange game bij 1-1 opnieuw de opslagbeurt van de Belgische en gaf ze die voorsprong niet meer uit handen.

In de kwartfinale treft Rus Camila Giorgi. De als vierde geplaatste Italiaanse won met dezelfde cijfers als Rus van Danka Kovinic uit Montenegro.