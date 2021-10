De Italiaanse achtervolgingsploeg heeft bij de WK baanwielrennen het goud veroverd. Liam Bertazzo, Simone Consonni, Filippo Ganna en Jonathan Milan waren in de finale over 4 kilometer op de piste van Roubaix te snel voor de Fransen: 3.47,192 tegen 3.49,168. Het brons was voor Groot-Brittanniƫ dat titelverdediger Denemarken versloeg.

De Italianen werden afgelopen zomer in Japan ook olympisch kampioen. Op de piste van Izu waren de Denen toen de tegenstander.