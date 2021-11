Media: Audi koopt McLaren, stelt F1-deelname daarmee zeker

Audi neemt de fabrikant van luxe auto’s McLaren Group in zijn geheel over, meldt het Britse automagazine Autocar op basis van ingewijden. Met de aankoop van de sportwagendivisie én de F1-renstal zou de Duitse autofabrikant, onderdeel van het Volkswagen-concern, zich van toegang tot de Formule 1 verzekeren.

Een woordvoerster van Audi wil het bericht niet bevestigen en stelt dat het bedrijf “routinematig verschillende ideeën voor samenwerking overweegt als onderdeel van het strategisch plan”. Bij McLaren is er “op bestuursniveau” geen verandering geweest, zo laat de onderneming weten.

Onduidelijk is volgens Autocar of de overname te maken heeft met het vertrek van McLaren-topman Mike Flewitt, die vorige maand aftrad na acht jaar. McLaren heeft het al jaren financieel zwaar, hoewel het bedrijf vorig jaar nog een financiële injectie kreeg van 500 miljoen pond, omgerekend ruim 586 miljoen euro.

De Duitse website Automobilwoche stelt dat de overname door Audi nog niet rond is. Ook BMW zou volgens dat medium vergevorderde gesprekken voeren met McLaren over een overname.

Er zijn al langer geruchten dat Volkswagen wil gaan meedoen in de Formule 1, met Audi of Porsche als merknaam. Het bedrijf zou dat zien zitten door nieuwe motorreglementen die vanaf 2025 ingaan en waardoor deelname goedkoper wordt. Audi deed voor de Tweede Wereldoorlog mee aan races op het hoogste niveau, Porsche had in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw enkele jaren een eigen team. In de jaren 80 en 90 leverde het nog enkele jaren motoren aan verschillende teams, waaronder McLaren.

Van de automerken die Volkswagen nu bezit deden ook Bentley, Lamborghini en Bugatti ooit mee in de Formule 1 of voorlopers ervan.