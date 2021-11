Zuid-Afrika vermoedt matchfixing in voetbalduel met Ghana

De Zuid-Afrikaanse voetbalbond (SAFA) gaat de uitslag van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ghana aanvechten bij wereldbond FIFA. De Zuid-Afrikanen vermoeden dat er sprake is van matchfixing.

Zuid-Afrika verloor zondag in Ghana met 1-0. André Ayew benutte een strafschop, die volgens de bond van Zuid-Afrika wel erg makkelijk werd toegekend door de Senegalese scheidsrechter. Door de nederlaag mist Zuid-Afrika deelname aan het WK van volgend jaar in Qatar. Ghana gaat als groepswinnaar door naar de laatste kwalificatiefase voor Afrikaanse landen.

Tebogo Motlanthe, de directeur van de Zuid-Afrikaanse bond, gaf in een bericht op Twitter aan dat er een klacht zal worden neergelegd bij de FIFA. “De wedstrijdleiding heeft de partij beslist en zoiets mag niet gebeuren. We zullen enkele wedstrijdbeslissingen aanvechten. We voelen ons bekocht. Het gaat niet alleen om de penalty. Samen met een expert gaan we een sterk dossier voorbereiden.”