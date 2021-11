Zilver voor judoka Vermeer op Grand Slam in Abu Dhabi

Judoka Sanne Vermeer heeft bij de Grand Slam in Abu Dhabi zilver gepakt in de klasse tot 63 kilogram. De 23-jarige Friezin moest het in de finale afleggen tegen de Britse Lucy Renshall. De Nederlandse kwam met een waza-ari voor te staan, maar verloor alsnog in de golden score.

Vermeer pakte dit jaar bij alle toernooien waar ze aan meedeed een medaille. Op zowel de EK in Lissabon als de WK in Boedapest veroverde ze brons. Vermeer ontbrak afgelopen zomer op de Olympische Spelen. Juul Franssen mocht Nederland vertegenwoordigen in de klasse tot 63 kilogram. De 31-jarige Limburgse greep in Tokio net naast een medaille.