Aerts de beste in veldrit van Kortrijk, Van Kessel derde

De Belgische veldrijder Toon Aerts heeft zijn derde zege van het seizoen geboekt. Dat deed de crosser van Baloise Trek Lions in de Urban Cross van Kortrijk, de tweede manche in de strijd om de X2O-Trofee. Aerts boekte ook voldoende tijdwinst op zijn landgenoot Eli Iserbyt om de leiding in het klassement over te nemen.

Iserbyt, de veelwinnaar van dit seizoen, passeerde meer dan een minuut na Aerts als tweede de finish. De Nederlander Corné van Kessel werd derde op 1.38. Lars van der Haar startte niet in Kortrijk. De Europees kampioen kreeg bij het inrijden last van zijn rug. In het klassement om de X2O-Trofee draait het om tijd, waardoor Van der Haar zijn hoge klassering (derde) kwijt is.

Aerts won dit seizoen eerder in Gieten (Superprestige) en Zonhoven (wereldbeker). Voor Van Kessel was het zijn eerste podiumplaats van het seizoen. “Met de derde plaats achter Eli en Toon moet ik tevreden zijn, het was ‘plezant’ hier te crossen”, sprak de Nederlander voor de Vlaamse tv-zender Sporza.

Zondag komen de veldrijders in actie in het Franse Besançon voor de achtste cross om de wereldbeker.