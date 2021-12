Bij RKC-aanvaller Kuijpers thuis snappen ze het ook niet

Hij had er dit seizoen al tien doelpunten inliggen voor FC Den Bosch, negen in de eerste divisie en één in de beker. Zondag debuteerde Roy Kuijpers bij RKC Waalwijk en was hij tegen NEC meteen beslissend in zijn eerste duel op het hoogste niveau. “Thuis vragen ze ook wel eens hoe het komt dat ik er nu zo veel maak. Ik weet het ook niet”, beschreef de 21-jarige Bosschenaar zijn productiviteit bij sportzender ESPN.

Feit is dat Kuijpers in zijn tweede seizoen bij FC Den Bosch opeens ging scoren. En dat terwijl de club hem aan het begin van het seizoen nog niet contractwaardig vond. Dat veranderde na al die treffers, maar inmiddels hadden zich tal van Eredivisieclubs gemeld. “Het duurde lang, ik heb tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat ik me op het voetbal wilde focussen”, keek hij terug. “Het was in ieder geval zo dat ik sinds een aantal maanden een oogje voor de goal had gekregen. Ik was meer gefocust op ‘de punt’ en bleef niet meer geplakt aan de zijlijn.”

Na een hectische week (“Ik heb hier pas twee keer meegetraind”) besliste hij het duel met NEC (2-1) met een intikker in de vierde minuut van de blessuretijd. “Het is altijd spannend zulke ballen, maar heerlijk als-ie erin gaat. Als je maar niet te lang hoeft na te denken, want dan zijn ze meestal moeilijker”, vertelde Kuijpers, die zichzelf bij ESPN voorstelde. “Ik ben snel op de eerste meters, heb een goede rechter en linker en kan een mannetje passeren.”