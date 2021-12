Golfer Van Meijel 14e en eerste niet-Zuid-Afrikaan in Sun City

Golfer Lars van Meijel is op de gedeelde 14e plaats geëindigd in het Zuid-Afrikaans Open in Sun City. Hij was de eerste speler in de eindstand die niet uit Zuid-Afrika kwam. Van Meijel noteerde in de vierde en laatste ronde 70 slagen en kwam uit op een totaalscore van 6 onder par. De zege was voor Daniel van Tonder, die met een slotronde van 65 uitkwam op -16.

Darius van Driel sloot af met 69 slagen en maakte daarmee zijn matige derde ronde van 76 slagen een beetje goed. Hij eindigde op de gedeelde 39e plaats met een score van level par. Daan Huizing, de derde Nederlander in het toernooi, haalde de cut niet en was na twee ronden uitgeschakeld.

Het deelnemersveld in het Zuid-Afrikaans Open bestond goeddeels uit spelers afkomstig uit het gastland. De ontdekking van de Omikron-variant van het coronavirus in het zuiden van Afrika leidde vorige week tot grote consternatie. Veel golfers probeerden zo snel mogelijk weg te komen uit het land. Ze waren bezig aan het Joburg Open, dat na twee ronden werd afgebroken.

De drie Nederlanders besloten de chaos te vermijden en bleven in het land. Zo konden ze meedoen aan het toernooi in Sun City. Het derde toernooi dat ze zouden spelen in Zuid-Afrika, het Alfred Dunhill Championship, is geannuleerd. Het trio zal nu proberen terug te vliegen naar Nederland. Daar zullen ze dan een periode in quarantaine moeten.