Van de Zandschulp ziet dat Nederlands tennis ‘goede kant op gaat’

In navolging van Tallon Griekspoor plaatste ook Botic van de Zandschulp zich in drie sets voor de tweede ronde van de Australian Open. Beide Nederlanders staan op de rand van de mondiale top 50. Volgens Van de Zandschulp (26) begint het weer ergens op te lijken.

“Ik denk dat we het best wel oké doen voor een land als Nederland. We zijn van vroeger ook iets andere tijden gewend, maar ik denk dat we de goede kant op gaan”, zei Van de Zandschulp na zijn overtuigende zege op de Duitser Jan-Lennard Struff (6-4 6-3 6-2).

“Ik denk dat het langzamerhand weer beter aan het worden is. Hier in Australië haalde iemand als Jesper de Jong de derde ronde van de kwalificaties en bij de vrouwen haalde Arianne Hartono het hoofdtoernooi. En Arantxa Rus staat nu ook al weer een aantal jaar in de top-60.”

Van de Zandschulp, de nummer 57 van de wereld, won voor het eerst in zijn loopbaan een partij op de Australian Open. Hij ontdeed zich eenvoudig van de mondiale nummer 52 en gaf zijn goede start aan het seizoen een vervolg.

“Ik begon wat stroever en de eerste set was de moeilijkste van de drie. Ik had wat moeite om erin te komen, maar dat komt ook omdat hij best wel ‘vol’ speelt en de punten kort probeert te houden. Maar nadat ik de eerste set had gewonnen, liep ik er na één moeilijke servicegame redelijk vlotjes en makkelijk doorheen. Hij hielp me daar af en toe ook wel een beetje bij”, aldus Van de Zandschulp, die zijn opponent behoorlijk wat afzwaaiers zag noteren.

“Er stond veel wind en het was iets koeler dan in de afgelopen dagen. Daardoor waren het iets andere omstandigheden dan je hier gewend bent. Maar het kan hier ook per uur verschillen.”

Voor Van de Zandschulp was het zijn eerste grand slam sinds de US Open van vorig jaar, waar hij verrassend de kwartfinales wist te halen. In New York werd hij toen begeleid door Michiel Schapers, die in dienst is van de KNLTB. Kort daarna stelde Van de Zandschulp Peter Lucassen aan als privécoach. “Ik denk dat er wat meer rust in mijn spel is gekomen. Ook ben ik vooral beter gaan serveren, waardoor ik meer ‘gratis’ punten binnenhaal. Voor mij was dat een belangrijk punt. Die samenwerking bevalt me dan ook goed.”

Van de Zandschulp treft in de volgende ronde de Fransman Richard Gasquet, die op het moment dat Van de Zandschulp terugblikte Ugo Humbert in vier sets versloeg. “Mijn coach zit daar nu op de tribune. We hebben ze allebei wel vaker zien spelen, maar het is toch wel fijn om te kijken hoe ze hier spelen en wat informatie in te winnen. Het zijn allebei goede spelers dus ik kijk ernaar uit.”