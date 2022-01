Noorse tennisser Ruud trekt zich terug op Australian Open

De Noorse tennisser Casper Ruud komt dit jaar niet in actie op de Australian Open. De 23-jarige Ruud, de nummer 8 van de wereld, heeft een enkelblessure opgelopen.

Ruud haalde vorig jaar de vierde ronde op de Australian Open, zijn beste resultaat op een grandslamtoernooi. Hij pakte in 2021 liefst vijf titels en zag zijn opmars beloond met deelname aan de ATP Finals in Turijn, waar hij twee groepswedstrijden won en in de halve finale werd uitgeschakeld door de Rus Daniil Medvedev.

Roman Safioellin uit Rusland is de vervanger van Ruud.