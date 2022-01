Schaatsster Conijn leidt NK allround na eerste dag voor Dul

Schaatsster Merel Conijn leidt na de eerste dag van de NK allround in Heerenveen. De 20-jarige schaatsster eindigde als tweede op de 3000 meter in 4.05,07 minuten. Ze voert het klassement na twee afstanden aan voor Elisa Dul, die eerder op de dag de 500 meter had gewonnen in 39,33. Toen eindigde Conijn als derde met 39,45.

De 3000 meter werd gewonnen door Joy Beune in 4.04,51. Beune staat vierde in het algemeen klassement, ook nog achter Melissa Wijfje, die met 4.06,46 als vierde finishte.

Conijn heeft zondag bij de derde afstand, de 1500 meter, 1,23 seconde voorsprong op Dul. Wijfje staat derde op 1,24. Beune moet 1,61 goedmaken op de schaatsster van Worldstream-Corendon.

Op het olympisch kwalificatietoernooi greep Conijn net naast olympische startbewijzen op de 3000 en 5000 meter. Ze werd later wel net als Wijfje als reserve geselecteerd voor de Spelen in Beijing.