Veldrijdster Brand aan de leiding in X2O-Trofee na zege in Hamme

Lucinda Brand heeft de zesde wedstrijd om de X2O-Trofee gewonnen. De cross werd verreden in het Belgische Hamme. Brand nam meteen de leiding over in het klassement, dat in tegenstelling tot bij de wereldbeker, op tijd wordt gevormd. Vooraf stond Denise Betsema nog aan kop met 2 seconden voorsprong. De Texelse finishte in Hamme op 18 seconden als derde, net achter haar landgenote Shirin van Anrooij.

Brand, die rijdt voor Baloise-Trek Lions, heeft de eindzege in de wereldbeker al op zak. Zondag volgt nog een cross uit die competitie in Hoogerheide, daarna volgt de reis naar de Verenigde Staten waar volgend weekeinde om de wereldtitels wordt gestreden. Brand is daar de titelverdedigster.

Brand had na het Nederlands kampioenschap een weekeinde overgeslagen en zoals meer rensters gekozen voor een trainingsstage in warmere oorden. “Zeker rond kerst zit je in een ritme van alleen maar wedstrijden. Dan is het best spannend hoe je er weer inzit nadat je een weekend hebt overgeslagen”, vertelde ze na haar zeventiende overwinning van het seizoen.

Brand is een klasse apart dit jaar en had ditmaal achter zich ploeggenote Van Anrooij, die Betsema niet hielp bij haar achtervolging op de koploper. “Logisch dat zij het ploegenspel speelt”, vond Betsema, die haar voorsprong in het klassement dankte aan de eerste cross op de Koppenberg. Daarna was Brand al vier keer de sterkste geweest waarin ze langzaam het gat met de koploper had gedicht. Na het WK volgen er nog twee wedstrijden uit de reeks. “Het zal niet meevallen tegen Lucinda, ze is in de vorm van haar leven”, erkende Betsema. “Ik moet hopen dat mijn vorm nog net iets beter wordt. En dat zij misschien een keer een foutje maakt.”