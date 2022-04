Europol: corona heeft matchfixing in voetbal in de hand gewerkt

De coronacrisis heeft voetbalclubs kwetsbaarder gemaakt voor criminelen die uitslagen van wedstrijden willen beïnvloeden. Dat heeft een hoge functionaris van de Europese politieorganisatie Europol gezegd tijdens een conferentie over matchfixing in Den Haag.

“De georganiseerde misdaad begreep al snel dat veel voetbalclubs het financieel zwaar hadden als gevolg van Covid-19”, aldus Burkhard Mühl, hoofd van de afdeling financiële en economische criminaliteit van Europol. Waar minder geld beschikbaar was voor spelers, trainers en andere betrokkenen, nam het risico toe dat zij zich lieten verleiden tot matchfixing. Volgens Mühl is sprake van een toename van het aantal “verdachte uitslagen”.

Op initiatief van Europol en de UEFA waren dinsdag vertegenwoordigers van voetbalbonden, politie en justitie uit 49 landen bijeen in Den Haag om over het probleem te spreken en te kijken naar nieuwe vormen van samenwerking. Het was volgens de twee organisaties de eerste bijeenkomst op deze schaal over dit onderwerp.

De UEFA noemt de conferentie een belangrijke stap in de strijd tegen matchfixing. De bond spreekt van “een sterk signaal dat beide organisaties hier zijn om hun krachten te bundelen en hun uiterste best te doen om dit fenomeen zo klein mogelijk te maken”.