Brit Hayter wint proloog in Ronde van Romandië

Ethan Hayter heeft de proloog van de Ronde van Romandië gewonnen. De Britse wielrenner van Ineos Grenadiers had voor de ruim 5 kilometer lange tijdrit in Lausanne 4 seconden minder nodig dan de Australiër Rohan Dennis die rijdt voor Jumbo-Visma. Beste Nederlander was Dennis’ ploeggenoot Gijs Leemreize, die op 23 seconden de 41e tijd klokte.

De etappekoers door het Franstalige deel van Zwitserland gaat woensdag verder met een rit van 178 kilometer van La Grande Beroche naar Romont. Onderweg moeten vier colletjes van de derde categorie worden beklommen.

Het zwaardere klimwerk volgt zaterdag in de koninginnenrit, met vijf zware Alpencols. De Ronde van Romandië wordt zondag afgesloten met een 16 kilometer lange klimtijdrit.