Wielrenner Vader mag zaterdag ziekenhuis verlaten

Wielrenner Milan Vader mag zaterdag het ziekenhuis verlaten. Dat meldt de 26-jarige wielrenner van Jumbo-Visma zelf op Instagram. Vader, die zwaar ten val kwam in april in Spanje, lag sinds begin deze week in het Erasmus MC in Rotterdam, nadat hij was overgebracht vanuit het ziekenhuis in Bilbao.

“De afgelopen drie weken zijn zeer onzeker geweest voor mij en de mensen rondom mij”, schrijft Vader. “Dit was de belangrijkste reden waarom we het nieuws beperkt hielden. Het zorgde ervoor dat mijn familie kon focussen op wat echt belangrijk is. Nu de situatie iedere dag verbetert, kan ik iets meer over mijn situatie vertellen.”

De wielrenner vertelt hoe hij ten val kwam in de Ronde van Baskenland en op de intensive care van het ziekenhuis in Bilbao belandde met verwondingen over zijn hele bovenlijf. “Het meest ernstige op dat moment was dat ik problemen aan mijn bloedvaten had, waardoor mijn hersenen korte tijd zonder zuurstof kwamen te zitten. Ik ben twee weken onder narcose gehouden, zodat mijn lichaam de tijd kreeg om goed te herstellen.”

Vader zegt dat hij zich niets kan herinneren van het moment dat hij crashte totdat hij ontwaakte twee weken later. “Ik ben nu ruim een week bij bewustzijn. Ik moest eigenlijk alles vanaf nul weer leren. Ook weer kunnen lopen kostte wat tijd. Ik ben superblij dat ik ‘wegkom’ met deze val. In de tussentijd ben ik overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam, waar verschillende specialisten naar mijn breuken kijken. Ik mag het ziekenhuis vanaf morgen verlaten en thuis verder werken aan mijn herstel.”