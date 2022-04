Wielrenner Yates wint eerste rit in Ronde van Asturië

Wielrenner Simon Yates heeft de eerste etappe van de Ronde van Asturië gewonnen. De Brit van Team BikeExchange – Jayco kwam na 168,9 kilometer solo aan in Pola de Lena, na een aanval op de laatste beklimming. De Italiaan Vincenzo Albanese werd op 14 seconden achterstand tweede voor de Fransman Alexis Vuillermoz.

Voor Yates is het de tweede overwinning dit seizoen. Hij won in maart de slotetappe in de rittenkoers Parijs-Nice. Yates start zaterdag in de leiderstrui. De Ronde van Asturië duurt tot en met zondag.