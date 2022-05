Tennisser Thiem verliest ook van Murray in eerste ronde

De comeback van de Oostenrijkse tennisvedette Dominic Thiem na een lange polsblessure blijft maar moeizaam verlopen. De oud-winnaar van de US Open ging ook in Madrid in de eerste ronde onderuit. Hij verloor van de Schot Schot Andy Murray: 6-3 6-4.

De 28-jarige Thiem, voormalig nummer drie van de wereld, verloor twee weken geleden ook al in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Belgrado. Vorige week verloor hij in de eerste ronde van het toernooi van Estoril van de Fransman Benjamin Bonzi: 3-6 6-7 (9).

Thiem maakte eind maart zijn wedstrijdrentree op een challenger in Marbella en daar boog hij in de eerste ronde voor de onbekende Argentijn Pedro Cachin. De dag na die nederlaag testte hij positief op corona.

Thiem is weggezakt naar de 91e plaats op de wereldranglijst. Hij won de US Open in 2020 en was dat jaar finalist in de Australian Open. Hij speelde ook twee keer de finale van Roland Garros (2018 en 2019).