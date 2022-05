Basketballers Suns aan de leiding in play-offs NBA

De basketballers van Phoenix Suns hebben in de halve finales van de play-offs van de NBA (Western Conference) de leiding genomen tegen Dallas Mavericks. De Suns wonnen het eerste duel, gespeeld in het eigen Footprint Center, met 121-114.

De Suns moesten toestaan dat Luka Doncic namens de Mavericks voor liefst 45 punten tekende. Daarmee was hij 1 punt verwijderd van zijn persoonlijke record in de play-offs. Aan de zijde van de thuisploeg was Deandre Ayton met 25 punten de topschutter. Devin Booker tekende voor 23 punten.

De thuisploeg kwam meteen met 9-0 voor en hield de voorsprong de hele wedstrijd vast. In het laatste kwart kwam de ploeg uit Dallas nog knap terug, maar het gat werd niet meer gedicht.

De Suns wonnen vorig jaar de Western Conference en verloren in de NBA Finals van Milwaukee Bucks.

In de halve eindstrijd van de Eastern Conference is Miami Heat op voorsprong gekomen tegen Philadelphia 76ers. In Miami werd het 106-92. Tyler Herro was met 25 punten van waarde voor Heat, terwijl zijn inzetbaarheid lange tijd onzeker was. Hij kende een verstoorde voorbereiding vanwege een aandoening aan zijn luchtwegen en voegde zich pas enkele uren voor het duel bij de ploeg.

De Sixers moesten het in Florida stellen zonder Joel Embiid, die tijdens de vorige ontmoeting in de play-offs een lichte hersenschudding en een oogkasbreuk opliep. Naar verwachting mist hij ook het tweede duel, eveneens in Miami.