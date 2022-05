Van de Zandschulp en Griekspoor op eerste dag Roland Garros

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor komen op de eerste dag van Roland Garros direct in actie. Het grandslamtoernooi in Parijs begint al op zondag, in tegenstelling tot de andere grand slams, die op maandag van start gaan.

Van de Zandschulp neemt het in de tweede partij van de dag op baan 12 op tegen de Rus Pavel Kotov, die 143e staat op de wereldranglijst. De eerste partij op die baan, een wedstrijd uit het vrouwenenkelspel, gaat om 11.00 uur van start.

Griekspoor staat als derde partij gepland op baan 6, na een vrouwenwedstrijd en een duel uit het mannentoernooi. De nummer 2 van Nederland speelt tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, de nummer 28 van de wereld.

Op het Court Philippe Chatrier, de hoofdbaan van Roland Garros, maakt Carlos Alcaraz zondag al zijn opwachting. De 19-jarige Spanjaard neemt het in de vierde partij van de dag op tegen de Argentijn Juan Ignacio Londero. Novak Djokovic en Rafael Nadal, die in dezelfde helft van het schema zitten, hebben nog een extra dag voorbereiding.

Van de Zandschulp en Griekspoor zijn de enige twee Nederlandse mannen in het hoofdtoernooi. Arantxa Rus doet mee bij de vrouwen. Zij komt pas later in actie.