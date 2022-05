Williams deelt grif complimenten uit aan autocoureur De Vries

Formule 1-team Williams heeft Nyck de Vries ruimhartig voorzien van complimenten voor zijn optreden in de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Spanje. De Nederlandse autocoureur deed precies wat het team van hem verlangde in de sessie, waarin hij achter het stuur zat van de auto van Alexander Albon.

“Hij heeft werkelijk alles goed gedaan en kan absoluut tevreden en trots zijn op wat hij heeft laten zien”, zei prestatiemanager Dave Robson van de Britse renstal.

De Vries maakte bij de Grote Prijs van Spanje zijn officiĆ«le debuut in de Formule 1. De wereldkampioen in de Formule E reed 28 ronden in de Formule 1-auto van Williams. “Wat hij heeft laten zien in dat ene uurtje was vrij indrukwekkend. Hij had weinig voorbereiding en we vroegen behoorlijk wat van hem, maar hij werkte het programma dat we hadden bedacht uitstekend af. Zijn snelheid was goed, hij begreep hoe de banden reageerden en zijn feedback was ook bijzonder nuttig”, zei Robson.

Toch kon hij De Vries niet nog een optreden in de Williams toezeggen. “Dat is niet het plan. Dit was zijn kans om een van de twee vrije trainingen die we een ‘young driver’ moeten geven te rijden en hij heeft laten zien dat hij een absolute kwaliteitscoureur is die een plek in de Formule 1 waard is. Maar hij is niet de enige”, aldus Robson.