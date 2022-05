Tennisser Griekspoor ‘weer op juiste pad’ na moeilijke maanden

Tallon Griekspoor heeft na een moeizaam begin van 2022 naar eigen zeggen het goede gevoel weer te pakken. De nummer 2 van Nederland had te maken met blessures, motivatieproblemen en tegenvallende resultaten.

Griekspoor baarde vorig jaar opzien door liefst 26 partijen op rij te winnen. Zijn zegereeks bleef niet onopgemerkt en onder anderen Andy Murray sprak zijn waardering uit. De serie staat in schril contrast met de afgelopen maanden: sinds het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam, half februari, verloor hij vijf keer op rij in de openingsronde.

“Ik heb een paar moeilijke maanden gehad, maar ik denk dat ik nu weer op het juiste pad zit en goed bezig ben”, zei Griekspoor (25), die op Roland Garros de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina verraste.

“Ik heb privéproblemen gehad, ben ziek geweest en heb blessures gehad. Het ging allemaal niet lekker. De echte zin om te spelen was er niet, en in de weken in de Verenigde Staten ontbrak de 100 procent scherpte. Hoe dat kan? Het is een opeenstapeling van bepaalde dingen. Ik had mentaal en privé wat problemen die de zin in het tennis wat wegnamen. En ik was met andere dingen bezig dan tennis.”

Vorige week boekte Griekspoor in Genève al een bemoedigend resultaat door de kwartfinales te halen. “Ik heb er weer heel veel zin in en dat was ook even anders. Nu ben ik weer 100 procent met tennis bezig en bereid er alles aan te doen. Het is nu een kwestie van keihard werken om gauw weer de juiste vorm te pakken te hebben”, aldus de nummer 58 van de wereld, die recent werd geplaagd door een merkwaardige nekblessure. “Deze dip zat er ook wel een beetje aan te komen als je ziet hoe goed het vorig jaar ging. Ik heb ook de afgelopen twee maanden wel wat ingeleverd en niet gedaan wat ik moest doen.”

Woensdag neemt Griekspoor het op tegen de Amerikaan Brandon Nakashima, die maandag Kamil Majchrzak uit Polen in vijf sets versloeg. “Ik heb hier voorafgaand aan het toernooi slechts één uurtje kunnen tennissen en kwam met wat pijntjes uit Genève. Het is nu een kwestie van goede uren maken en zorgen dat het lichaam ‘ready’ is.”

Griekspoor staat voor het eerst in het hoofdtoernooi van Roland Garros. Hij dubbelt ook, samen met Botic van de Zandschulp. Raemon Sluiter, een van de coaches van Griekspoor, is er niet bij deze week. Dennis Schenk neemt in Parijs de taken waar.