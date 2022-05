Djokovic is van plan om op Wimbledon te spelen

Novak Djokovic heeft maandag na zijn zege in de eerste ronde van Roland Garros verzekerd dat hij van plan is om volgende maand op Wimbledon uit te komen. Het grandslamtoernooi in Londen dat weigert om spelers uit Rusland en Belarus toe te laten vanwege de inval in Oekraïne, telt dit jaar niet mee voor de punten op de wereldranglijst, zo hebben de overkoepelende organisaties in het tennis ATP (mannen) en WTA (vrouwen) besloten.

“Ja, ik ben van plan om naar Wimbledon te gaan”, zei de Serviër na zijn overwinning op de Japanner Yoshihito Nishioka in Parijs. Djokovic won het grastoernooi vorig jaar voor de zesde keer. Hij had eerder al gezegd dat hij de beslissing van de toernooiorganisatie om Russen en Wit-Russen niet toe te laten als “een fout” beschouwde.

Verschillende tennissers hadden na het besluit van de ATP en de WTA om de punten van Wimbledon niet mee te laten tellen voor de wereldranglijst laten weten het grandslamtoernooi dan “als een demonstratietoernooi” te benaderen. Cameron Norrie, de beste speler van Groot-Brittannië, sprak zelfs zijn vrees ervoor uit dat wereldtoppers zich gaan afmelden voor Wimbledon.

Wimbledon begint op maandag 27 juni.