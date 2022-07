Canadese zwemster: ik kreeg drugs toegediend op slotavond WK

Zwemster Mary-Sophie Harvey zegt op de laatste avond van de wereldkampioenschappen langebaan in Boedapest gedrogeerd te zijn. “Ik was me er niet van bewust dat ik drugs nam. Ik herinner me alleen dat ik de dag erna wakker werd en me volledig verloren voelde. Ik had een gekneusde rib en een hersenschudding”, schrijft de 22-jarige Canadese op Instagram.

Het WK was van 18 tot en met 25 juni. Harvey won met de estafettezwemmers brons op de 4×200 meter en wilde dat vieren. “Maar ik maakte het niet te gek, want ik wil ook weer presteren op de Commonwealth Games. Ik heb een gat in mijn geheugen van vier tot zes uur”, zegt de zwemster.

“Helaas gebeuren dit soort dingen meer dan we denken. Er zijn door de jaren heen steeds meer gevallen gemeld, maar er wordt nog steeds niet genoeg over gesproken. Voor iedereen die dit leest, wees voorzichtig. Ik dacht dat ik veilig was, dat het mij nooit zou gebeuren, zeker niet als ik omringd ben door vrienden. Ik schaam me op een bepaalde manier nog steeds voor wat er is gebeurd en ik denk dat dat altijd zo zal zijn. Maar ik ga deze gebeurtenis niet mijn hele leven laten bepalen.”

De internationale zwembond FINA doet onderzoek naar de zaak. “We zijn erg bezorgd om haar gezondheid”, meldt de bond.