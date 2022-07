Hockeybond gaat hoofdklasse verder professionaliseren

De Nederlandse hockeybond gaat de hoofdklasse (mannen en vrouwen), het hoogste competitieniveau, verder professionaliseren. De professionalisering bestaat onder meer uit de invoering van videoscheidsrechters in de halve finales van de play-offs en minimale kwaliteitseisen voor de deelnemende verenigingen. Zo moet er altijd op een waterveld gespeeld worden en komen er strengere eisen voor de verlichting en de voorzieningen voor de pers en sponsoren.

Tevens is besloten de finale van de play-offs te laten bestaan uit één wedstrijd, die zal worden gespeeld in het Wagener Stadion in Amstelveen. Tot op heden vond de eindstrijd over meerdere duels plaats.

“Wij realiseren ons dat de invoering van de centrale finalewedstrijden voor een aantal clubs een gevoelig punt is. Maar samen moeten we ervoor zorgen dat de hoofdklasse niet alleen de beste competitie is voor spelers en speelsters maar ook de meest aantrekkelijke hockeycompetitie voor hockeyfans”, aldus Erik Gerritsen, de algemeen directeur van de hockeybond.

“Of het nu gaat om het vergroten van de toeschouwersaantallen gedurende het seizoen of meer commerciële mogelijkheden tijdens de reguliere competitie en de play-offs; de KNHB pakt graag samen met de verenigingen de handschoen op.”

De speeltijd wordt teruggebracht van vier kwarten van 17,5 minuten naar vier kwarten van een kwartier, waardoor de regels gelijk worden aan de internationale spelregels. De opzet van de hoofdklasse blijft wel hetzelfde.