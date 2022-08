Wielrenner Søren Kragh Andersen is volgend jaar ploeggenoot van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Deceuninck. De Deen komt over van Team DSM en heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend. Hij won in 2020 twee etappes in de Ronde van Frankrijk.

Ook Quinten Hermans kiest voor de ploeg van de gebroeders Roodhooft. De Belg neemt afscheid van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.