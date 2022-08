Schippers in ploeg van 61 atleten voor EK in München

Dafne Schippers doet mee aan de EK atletiek in München. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter ontbrak vorige maand op de WK in Eugene, maar de 30-jarige sprintster heeft zich op de 100 meter wel geplaatst voor de Europese kampioenschappen. Schippers beschouwt dit als een ’tussenjaar’ waarin ze zich focust op de 100 meter en de 200 meter laat zitten. Haar beste seizoenstijd is 11,13 seconden, ruim drie tienden boven haar Nederlands record (10,81).

De Nederlandse ploeg voor de EK bestaat uit maar liefst 61 atleten: 34 vrouwen en 27 mannen. Blikvangers zijn onder anderen Femke Bol, Lieke Klaver, Liemarvin Bonevacia, Nadine Visser, Jessica Schilder en Nienke Brinkman. Anouk Vetter en Emma Oosterwegel, die vorig jaar respectievelijk zilver en brons veroverden op de zevenkamp bij de Olympische Spelen van Tokio, doen ook mee in München. Vetter pakte vorige maand bij de WK ook zilver, met een dikke verbetering van haar Nederlands record naar 6867 punten. Het was onzeker of de meerkampster ook zou meedoen aan de EK, maar Vetter behoort tot de ploeg die technisch directeur Ad Roskam woensdag presenteerde.

Bij de WK in de Verenigde Staten veroverde Nederland vier medailles. Behalve Vetter pakten ook Femke Bol (400 meter horden) en de gemengde estafetteploeg op de 4×400 meter zilver. Schilder won brons bij het kogelstoten.

Met Brinkman heeft Nederland in München op de marathon een medaillekandidate. De 28-jarige hardloopster eindigde in april als tweede in de marathon van Rotterdam. Met 2.22.51 dook ze bijna een minuut onder het negentien jaar oude Nederlands record van Lornah Kiplagat.

München organiseert van 11 tot en met 21 augustus een multi-EK. Behalve atletiek staan ook wielrennen (weg, baan, mountainbike en BMX), beachvolleybal, turnen, roeien, tafeltennis, triatlon, kanosprint en sportklimmen op het programma. De atletiekwedstrijden vinden plaats in het Olympiastadion.