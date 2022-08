Wielrenster Vos ook beste in tweede rit Ronde van Scandinavië

Marianne Vos heeft ook de tweede etappe van de Ronde van Scandinavië gewonnen. De 35-jarige wielrenster van Jumbo-Visma troefde in de sprint van de rit over 153,8 kilometer tussen Orust en Strömstad in Zweden de Zweedse Emilia Fahlin en Barbara Guarischi uit Italië af.

Vos won dinsdag de eerste etappe in Denemarken. Ze verstevigt met haar tweede zege op rij de leiding in het algemeen klassement. Vos heeft 14 seconden voorsprong op de Amerikaanse Megan Jastrab en op Fahlin.

De Ronde van Scandinavië is de voortzetting van de Ronde van Noorwegen, die sinds 2014 werd gehouden. Annemiek van Vleuten won daarvan de laatste editie vorig jaar. De rittenkoers telt nu zes etappes. Na ritten in Denemarken en Zweden volgen er nog vier in Noorwegen.

Volgens Vos was het een lastige sprint. “We kwamen met veel snelheid de stad in en daar volgde een heel technische finale met veel bochten”, zei ze. “Trek-Segafredo plaatste een goede jump met 1 kilometer te gaan en pakte een gaatje. Eerst aarzelde ik een beetje maar toen wist ik dat ik moest gaan. Emilia kwam langs me met heel veel snelheid, dus ik probeerde haar bij te halen. Het was heel nipt maar ik ben blij dat ik heb gewonnen.”