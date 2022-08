Springruiters beginnen landenwedstrijd WK met achtste plaats

De Nederlandse springruiters van bondscoach Jos Lansink zijn de WK in het Deense Herning begonnen met een achtste plaats op het eerste onderdeel. Dat was een springproef op tijd. Maikel van der Vleuten was met Beauville individueel de beste Nederlander op de veertiende plaats.

Harrie Smolders werd 34e met Monaco en Sanne Thijssen 36e met Con Quidam. Het resultaat van Jur Vrieling met Long John Silver (64e) telt niet mee.

De achterstand in de proef op de Fransman Julien Epaillard, die met Caracole de la Roque het snelste was, wordt omgezet in strafpunten. Zo gaat Zweden in het landenklassement aan de leiding met 3,69 strafpunten. Frankrijk staat tweede met 5,44 en Belgiƫ derde met 5,49. Nederland heeft 9,31 strafpunten.

De landenwedstrijd telt nog twee manches, een op donderdag en een op vrijdag. De springruiters willen zich op het WK plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs van 2024. Het team van Lansink moet dan eindigen bij de beste vijf landen, exclusief Frankrijk.